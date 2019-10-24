Son Dakika Haberleri: S-400'lerin rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı
Son Dakika Güncel S-400'lerin rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

S-400'lerin rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

1 saat önce

400'lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatıRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin, ilk defa Rusya sınırları dışında tatbikata katılacağını duyurdu.

S-400'lerin Rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanlığı, S-400 hava savunma sisteminin, ilk defa Rusya sınırları dışında tatbikata katılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'S-400 bölümü ve Rus Hava Kuvvetleri'nin Pantsir-S bataryası, ilk defa bir yabancı devlet topraklarında tatbikatta yer alacakları Sırbistan'a devredildi' denildi.

S-400'lerin rusya sınırları dışındaki ilk tatbikatı

S 400, Rusya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:27 Kaynak: DHA
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