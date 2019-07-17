Son Dakika Haberleri: S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
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S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

2 saat önce

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor, System.String[]
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyatın altıncı gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:06 Kaynak: AA
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