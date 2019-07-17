S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
2 saat önce
400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:06 Kaynak: AA
Sevkiyatın altıncı gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
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