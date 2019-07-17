S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Sevkiyatın altıncı gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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