S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor (2)
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400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:56 Kaynak: AA
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.
Sevkiyat kapsamda altıncı uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.
ABD basını: S-400 düşünülenden daha pahalıya mal olacak ABD basını, Türkiye'ye yönelik yaptırımların açıklanacağı tarihi yazdı Türkiye'yi yumuşak mı yoksa sert bir yaptırım paketi mi bekliyor? "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"