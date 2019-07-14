Son Dakika Haberleri: S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor (4)
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S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor (4)

1 saat önce

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyatın üçüncü gününde, savunma sistemine ait malzemelerin Türkiye'ye getirilmesi planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında yedinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde inen beşinci kargo uçağının ardından altıncı ve yedinci uçakların da gün içerisinde beklendiğini bildirmişti.
S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor (4)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:51 Kaynak: AA
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