"S-400'lerin teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız"
1 saat önce
ST. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:10 Kaynak: AA
ST. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO
) Sergey Çemozov, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye
'ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı.
Çemozov, St. Petersburg
Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında Rus NTV kanalına yaptığı açıklamada, S-400'lerin teslimat sürecinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtti.
S-400'lere ilişkin ön ödemelerin tamamlandığını anlatan Çemozov, "Krediler de sağlandı, harcandı ve üretim yapıldı. Ayrıca eğitimler de tamamlandı. S-400'lerin Türkiye'ye teslimatına 2 ay içerisinde başlayacağız." dedi.
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