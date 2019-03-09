S-400'lerin Türkiye'ye Teslimatı Sorunsuz İlerliyor"

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ABD Tehdit Etti, Türkiye S-400 İçin Tarih Verdi

Wesley Sneijder, Boşanmak Üzere Olduğu Eşi Yolanthe Cabau'ya 120 Milyon Lira Tazminat Ödeyecek