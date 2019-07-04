S-400'lerin yakında teslimatı başlayacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:42
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