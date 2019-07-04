Son Dakika Haberleri: S-400'lerin yakında teslimatı başlayacak
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S-400'lerin yakında teslimatı başlayacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.

S-400'lerin yakında teslimatı başlayacak, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 07:42 
Ekonomi
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