S-400'lerin yakında teslimatı başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.

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