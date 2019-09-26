"S-400 olayı Türkiye-Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı"
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için S-400 olayı Türkiye-Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin ihtiyacıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için S-400 olayı Türkiye-Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin ihtiyacıdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:10
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