Son Dakika Haberleri: "S-400 olayı Türkiye-Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı"
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"S-400 olayı Türkiye-Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı"

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için S-400 olayı Türkiye-Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin ihtiyacıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için S-400 olayı Türkiye-Amerika ilişkilerini kesinlikle bozmamalı çünkü bunlar savunma sistemleri noktasında Türkiye'nin ihtiyacıdır." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, S 400, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:10 
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