Son Dakika Haberleri: S-400 sevkiyatı devam ediyor
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S-400 sevkiyatı devam ediyor

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

S-400 sevkiyatı devam ediyor, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi" denildi Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda sevkiyattaki 8. uçak Ankara Mürted Askeri Hava Üssü'ne indi."
(Mehmet Kalay/İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:00 Kaynak: İHA
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