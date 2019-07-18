S-400 sevkiyatı kapsamında 15. uçak Mürted'e indi
2 saat önce
400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:17
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