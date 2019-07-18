Son Dakika Haberleri: S-400 sevkiyatı kapsamında 15. uçak Mürted'e indi
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S-400 sevkiyatı kapsamında 15. uçak Mürted'e indi

2 saat önce

400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

S-400 sevkiyatı kapsamında 15. uçak Mürted'e indi, System.String[]
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:17 
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