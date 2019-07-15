S-400 sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted'e indi
2 saat önce
400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 8. uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:52
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Trump kanunlara uyacak S-400 malzemelerini taşıyan 8. uçak Mürted'e indi İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Oyuncu İrem Sak'ın iç çamaşırsız fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı