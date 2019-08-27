Son Dakika Haberleri: S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi
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S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi

1 saat önce

400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indiANKARA - S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma...

S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi

ANKARA - S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma MSB: "Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/ Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyetinin takriben bir ay süreceği belirtildi.

Türkiye, S 400, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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