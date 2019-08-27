Son Dakika Haberleri: S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi
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S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi

1 saat önce

400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikaline bugün başlandığını açıkladı.

S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Ankara'ya intikaline bugün başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci batarya malzemelerinin intikali 12- 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" denildi.

Ankara, S 400, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
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