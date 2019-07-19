'S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor'
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:17
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