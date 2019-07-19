Son Dakika Haberleri: 'S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor'
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'S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor'

59 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

'S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor', System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor." ifadesi kullanıldı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:17 
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