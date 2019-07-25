Son Dakika Haberleri: S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı
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S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı

31 dakika önce

MSB, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi.

S-400 sevkiyatının birinci grubu tamamlandı, System.String[]
MSB, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin intikalinin tamamlandığı bildirildi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 
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