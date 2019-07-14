S-400 teslimatı için gelen yedinci uçakta Mürted Hava Üssüne iniş yaptı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

ABD basını: S-400 düşünülenden daha pahalıya mal olacak

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