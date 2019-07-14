S-400 teslimatı için gelen yedinci uçakta Mürted Hava Üssüne iniş yaptı
3 saat önce
400 teslimatı için gelen yedinci uçakta Mürted Hava Üssüne iniş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:00 Kaynak: İHA
S-400 teslimatı için gelen yedinci uçakta Mürted Hava Üssüne iniş yaptı
ABD basını: S-400 düşünülenden daha pahalıya mal olacak ABD basını, Türkiye'ye yönelik yaptırımların açıklanacağı tarihi yazdı Türkiye'yi yumuşak mı yoksa sert bir yaptırım paketi mi bekliyor? "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"