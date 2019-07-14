Son Dakika Haberleri: S-400 teslimatı için iniş yapan altıncı uçak geri dönüş için havalandı
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S-400 teslimatı için iniş yapan altıncı uçak geri dönüş için havalandı

14 saat önce

400 teslimatı için iniş yapan altıncı uçak geri dönüş için havalandı.

S-400 teslimatı için iniş yapan altıncı uçak geri dönüş için havalandı
S-400 teslimatı için iniş yapan altıncı uçak geri dönüş için havalandı
Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
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