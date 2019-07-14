S-400 teslimatı için iniş yapan altıncı uçak geri dönüş için havalandı
14 saat önce
400 teslimatı için iniş yapan altıncı uçak geri dönüş için havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:48 Kaynak: İHA
S-400 teslimatı için iniş yapan altıncı uçak geri dönüş için havalandı
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