Son Dakika Haberleri: S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü'ne indi
Son Dakika Güncel Haber

S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü'ne indi

2 saat önce

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının altıncı gününde 13. uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.

S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü'ne indi, System.String[]
Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının altıncı gününde 13. uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk beş gününde toplam 12 uçak Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada teslimatın altıncı gününde 13. uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak. - ANKARA
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan önemli açıklama: Türkiye'ye savaş uçağı satabiliriz EmlakBank tek şube ile 4,6 milyar TL'lik büyüklüğe ulaştı Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor Varlık barışı 6 ay daha uzatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 12:36:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü'ne indi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]