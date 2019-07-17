S-400 teslimatında 13. uçak Mürted Hava Üssü'ne indi
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Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının altıncı gününde 13. uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin sevkiyatının altıncı gününde 13. uçak Ankara
Mürted Hava Üssü'ne indi. Rusya
'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk beş gününde toplam 12 uçak Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı
, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada teslimatın altıncı gününde 13. uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.
(İHA)
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