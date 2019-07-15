Son Dakika Haberleri: S-400 teslimatında 8. uçak Ankara'ya geldi
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S-400 teslimatında 8. uçak Ankara'ya geldi

2 saat önce

Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin Türkiye'ye teslimatı sürüyor.

S-400 teslimatında 8. uçak Ankara'ya geldi, System.String[]
Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin Türkiye'ye teslimatı sürüyor. Bugün sekizinci kargo uçağı Ankara'ya iniş yaptı.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçak bugün Ankara'ya indi. 12 Temmuz'da başlayan sevkiyatın 4. gününde toplamda sekiz uçak Türkiye'ye gelmiş oldu. Sabah saatlerinde Ankara Mürted Hava Üssü'ne iniş yapan uçaktaki malzemelerin askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor. - ANKARA
Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:07 Kaynak: İHA
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