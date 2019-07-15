S-400 teslimatında 8. uçak Ankara'ya geldi
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400 teslimatında 8. uçak Ankara'ya geldiANKARA - 400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye'ye teslimatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:08 Kaynak: İHA
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara
'ya geldi
ANKARA - 400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye
'ye teslimatı sürüyor. Bugünde 8. İlyuşin kargo uçağı iniş yaptı.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçak bugün itibariyle Türkiye'ye gelmiş oldu.12 Temmuz 2019 günüyle başlayan ve sevkiyatların4. gününde toplamda 8 uçak Türkiye'ye geldi. Bugün sabah saatlerinde hareketlilik yeniden başladı ve sekizinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı. Getirilen malzemeler askeri araçlarla indirilip hangarlara taşınma işlemleri sürüyor.
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