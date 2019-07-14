S-400 teslimatında üçüncü gün (3)
3 saat önce
7'NCİ UÇAK DA İNDİMilli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda yedinci uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:43 Kaynak: DHA
7'NCİ UÇAK DA İNDİ
Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ettiğini, bu kapsamda yedinci uçağın da Mürted Hava Meydanı'na indiğini açıkladı. Böylelikle bugün için planlanan 3 uçak da inmiş oldu.
ABD basını, Türkiye'ye yönelik yaptırımların açıklanacağı tarihi yazdı S-400 teslimatında 3. gün: Yedinci uçak indi Türkiye'yi yumuşak mı yoksa sert bir yaptırım paketi mi bekliyor? "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"