Son Dakika Haberleri: S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü'ne indi
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S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü'ne indi

3 saat önce

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatının üçüncü gününde yedinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi.

S-400 teslimatında yedinci uçak Mürted Hava Üssü'ne indi, System.String[]
Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatının üçüncü gününde yedinci uçak Ankara Mürted Hava Üssü'ne indi. Rusya'dan alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin teslimatının ilk iki gününde toplamda dört uçak Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanlığının sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, teslimatın üçüncü gününde toplamda üç uçağın Ankara Mürted Hava Üssü'ne ineceği duyurulmuştu. Üçüncü günde beklenen üç uçakta Mürted Hava Üssü'ne birer birer indi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek, askeri araçlarla hangarlara taşınacak.
(İHA)
Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
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