Son Dakika Haberleri: S-400 teslimatının birinci etabı tamamlandı; Patriot için ABD ile görüşmeler devam ediyor
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S-400 teslimatının birinci etabı tamamlandı; Patriot için ABD ile görüşmeler devam ediyor

12 dakika önce

Rusya'dan yapılan S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlanırken, toplam 30 uçak iniş yaptı. İkinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılacağı belirtildi. Askeri kaynaklar, Patriot için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtti

S-400 teslimatının birinci etabı tamamlandı; Patriot için ABD ile görüşmeler devam ediyor, System.String[]
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı S-400'lerin birinci grup sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, Rusya ile yapılan sözleşme çerçevesinde, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının 12 Temmuz'da başladığını hatırlatarak, "S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı." dedi.
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Türkiye, Ankara, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:22 
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