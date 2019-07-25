S-400 teslimatının birinci etabı tamamlandı; Patriot için ABD ile görüşmeler devam ediyor
12 dakika önce
Rusya'dan yapılan S-400 teslimatında ilk bölüm tamamlanırken, toplam 30 uçak iniş yaptı. İkinci grup sevkiyatın da Ankara'ya yapılacağı belirtildi. Askeri kaynaklar, Patriot için ABD ile görüşmelerin devam ettiği belirtti
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı
S-400'lerin birinci grup sevkiyatının bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, Rusya
ile yapılan sözleşme çerçevesinde, S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Ankara
Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatının 12 Temmuz'da başladığını hatırlatarak, "S-400'lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:22
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