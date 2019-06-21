'S-400'ün teslimatı verilen tarihte gerçekleşecek'
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400 hava savunma sistemi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği takvim çerçevesinde teslimat olacak.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:53
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, "(S-400 hava savunma sistemi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın verdiği takvim çerçevesinde teslimat olacak." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi
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