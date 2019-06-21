Son Dakika Haberleri: 'S-400'ün teslimatı verilen tarihte gerçekleşecek'
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'S-400'ün teslimatı verilen tarihte gerçekleşecek'

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400 hava savunma sistemi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği takvim çerçevesinde teslimat olacak.

'S-400'ün teslimatı verilen tarihte gerçekleşecek', System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400 hava savunma sistemi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği takvim çerçevesinde teslimat olacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:53 
Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Demir, Ekonomi
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