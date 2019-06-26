Son Dakika Haberleri: S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek
Son Dakika Dünya Haber

S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek

1 saat önce

Rusya'nın yeni nesil hava savunma sistemi S-500 'Prometheus'ların dış uzaydaki hedefleri de etkisiz hale getirebileceği bildirildi.

S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek, System.String[]
Rusya'nın yeni nesil hava savunma sistemi S-500 'Prometheus'ların dış uzaydaki hedefleri de etkisiz hale getirebileceği bildirildi.
Sistemin üretici firması VKO Almaz-Antey'in Birinci Genel Direktör Vekili Sergei Druzin, RIA Novosti gazetesine yaptığı açıklamada S-500'lerin (uzaydan gelecekler dahil) her tür balistik füzeyi vurabileceğini kaydetti. Druzin, sistemin aero-dinamik kontrolün imkansız olduğu atmosfer dışında da çalıştığını vurguladı.
S-500, başka aktarıcı cihazlara ihtiyaç duymayan aktif fazlı radar dizilerine sahip. Büyük mesafelerde sinyal taraması ve analizi yapabilen sistemde tek bir anten birden fazla ışın yayabiliyor ve ışıma kontrolü anten çevrilmeden sağlanabiliyor. Fazlı anten rakiplerine oranla çok daha az enerji ile çalışıyor ki bu füzeleri karşılayabilmek için çok önemli.
S-500, 600 km ötedeki hedefleri önleme kabiliyetine sahip. S-400'lerin bir üst modeli olan ve Türkiye'nin Rusya ile ortak üretiminde yer almak istediği sistem uçaklar, uydular, cruise füzeleri ya da balistik füzeler vb'den oluşan hedefleri kendi radarı ile takip edebiliyor.
 


 


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:05 Kaynak: DHA
Prometheus, Rusya Federasyonu, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu! Meksika-ABD sınırında Aylan Kurdi'yi hatırlatan görüntü! İran ABD'ye resti çekti: Tacizler devam ederse karşılık vereceğiz Cani katil mahkeme salonunda bir anda intihar girişiminde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 13:04:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: S-500'ler uzaydaki hedefleri de vurabilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]