S-64F+ Air Crane helikopterini duyurdular - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi S-64F+ Air Crane helikopterini duyurdular - Son Dakika Ekonomi

S-64F+ Air Crane helikopterini duyurdular

6 saat önce

Havacılık hizmetleri küresel sağlayıcısı Erickson, yeni helikopterini duyurdu.

S-64F+ Air Crane helikopterini duyurdular, System.String[]

Havacılık hizmetleri küresel sağlayıcısı Erickson, yeni helikopterini duyurdu.


Dünya çapında lider hizmet uçağı operatörü, bakımcısı ve üreticisi Erickson Incorporated, Heli Expo'da eski Air Crane helikopterinin yeni üretim hattını duyurarak piyasayı S-64F+ ile tanıştırdı. Helikopterde menzil ve yakıt verimliliğini geliştiren modern motor kullanımı, yeni kompozit ana pervane bıçakları, geliştirilmiş kokpit ve uçuş kontrol sistemi, geliştirilmiş tazyikli su fışkırtma aracı bulunuyor. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
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