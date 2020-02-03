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S-64F+ Air Crane helikopterini duyurdular
6 saat önce
Havacılık hizmetleri küresel sağlayıcısı Erickson, yeni helikopterini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
Havacılık hizmetleri küresel sağlayıcısı Erickson, yeni helikopterini duyurdu.
Dünya çapında lider hizmet uçağı operatörü, bakımcısı ve üreticisi Erickson Incorporated, Heli Expo'da eski Air Crane helikopterinin yeni üretim hattını duyurarak piyasayı S-64F+ ile tanıştırdı. Helikopterde menzil ve yakıt verimliliğini geliştiren modern motor kullanımı, yeni kompozit ana pervane bıçakları, geliştirilmiş kokpit ve uçuş kontrol sistemi, geliştirilmiş tazyikli su fışkırtma aracı bulunuyor. - İSTANBUL
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