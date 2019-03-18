Son Dakika Haberleri: S. Arabistan'ın Günlük Petrol İhracatı Mart ve Nisanda 7 Milyon Varilin Altına İnecek

S. Arabistan'ın Günlük Petrol İhracatı Mart ve Nisanda 7 Milyon Varilin Altına İnecek

49 dakika önce

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, “Petrol ihracatımız mart ve nisanda 7 milyon varil/günün altına inecek” dedi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, mart ve nisan aylarında Suudi Arabistan’ın petrol ihracatının 7 milyon varil/gün seviyesinin altında kalacağını söyledi. El-Falih, OPEC+’nın Bakü’deki Ortak İzleme Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada nisan ayında petrol ihracatının mart ayına göre […]The post S. Arabistan’ın günlük petrol ihracatı mart ve nisanda 7 milyon varilin altına inecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

S. Arabistan'ın Günlük Petrol İhracatı Mart ve Nisanda 7 Milyon Varilin Altına İnecek, System.String[]
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, "Petrol ihracatımız mart ve nisanda 7 milyon varil/günün altına inecek" dedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid el-Falih, mart ve nisan aylarında Suudi Arabistan'ın petrol ihracatının 7 milyon varil/gün seviyesinin altında kalacağını söyledi.

El-Falih, OPEC+'nın Bakü'deki Ortak İzleme Komitesi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada nisan ayında petrol ihracatının mart ayına göre 100 bin varil/gün daha düşük olacağını da vurguladı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:30 

Suudi Arabistan, Sektörel
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