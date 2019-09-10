Son Dakika Haberleri: S. aramco/nasser: suudi aramco halka arzı "çok yakında"
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S. aramco/nasser: suudi aramco halka arzı "çok yakında"

8 dakika önce

Suudi Aramco CEO'su Ain Nasser, şirketin uzun zamandır beklenen halka arzının "çok yakında" olduğunu söyledi.

S. aramco/nasser: suudi aramco halka arzı

–  Suudi Aramco CEO'su Ain Nasser, şirketin uzun zamandır beklenen halka arzının "çok yakında" olduğunu söyledi.

Hissedarların hazır olduğu zaman halka arz edileceğini daha önce de söylediklerini belirten Nasser, "Prens Abdulaziz'in de söylediği gibi halka arz çok yakında olacak. İlk kotasyonun yerel olması planlanıyor ancak farklı bölgelerde ikincil kotasyon için hazırız" dedi.

Basına yansıyan diğer haberlerde Suudi Aramco'nun halka arzının danışmanlık hizmetlerini JPMorgan'ın vereceği duyuruldu.

- İstanbul

CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:09 Kaynak: DHA
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