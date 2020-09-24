Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü - Son Dakika

Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü

Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü Suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi İstanbul'da yağışsız yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi.

Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü

Suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da yağışsız yaz ayları nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına indi. Bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Suların çekildiği barajın havadan çekilen görüntüsü ise kuraklığı gözler önüne serdi.

İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,25'e indi. Sazlıdere Barajı'nın su seviyesi ise yüzde 11,23 seviyesine düştü. Suların yüzlerce metre çekildiği alan havadan görüntülendi. Çekilen görüntülerde kuraklığın boyutu gözler önüne serilirken, suların çekildiği alanda kuşların tünediği görüldü. Ayrıca baraj çevresine piknik yapmaya gelen vatandaşların atık ve çöplerini bırakıp gitmeleri nedeniyle çevre sakinleri isyan etti.

"İnsanların burayı çöplüğe çevirmesine mi yoksa suların çekilmesine mi üzülelim"

Köyde yaşayan İbrahim Emirdoğan, "Biz ne zaman göle insek her yerde çöp var. Kışında çok iyi bir kar yağışı olmadı sular hepten çekildi. İstanbul'unda içme suyu havzasının yüzde 10'luk kısmı Sazlıdere Baraj'ından karşılanıyor. Ama şu anki durumda bizi tedirgin ediyor. Ayrıca biz neye üzülelim, insanların burayı çöplüğe çevirmesine mi, yoksa suların çekilmesine mi" dedi.

"İnsanlarda buraya gelip piknik yapıyor sonra çöplerini bırakıp gidiyor"

Pikniğe gelen kişilerin çöplerini bırakmasından şikayetçi olan İbrahim Yörük, "Bu sene kurudu gölümüz bu zamana kadar doluydu. İnsanlarda buraya gelip piknik yapıyor, sonra çöplerini bırakıp gidiyor. Bizde bir şey yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

"Mayıs ayında da bir yağmur yağdı daha yok"

Toprakların kuruduğunu söyleyen Orhan Yavaş, "25 günde göl kurudu resmen. Göl kenarlarında pislik içinde. Buraya gelenler çöplerini bırakıp gidiyor. Mayıs ayında da bir yağmur yağdı daha yok. Topraklarda kurudu" ifadelerini kullandı.

Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü

Sazlıdere Barajı, Sazlıdere, İstanbul, Piknik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sazlıdere Barajı'nda korkutan görüntü - Son Dakika

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