S Bilişim Danışmanlık "ABD'nin güç parametrelerini" değerlendirdi

– S Bilişim Danışmanlık, "ABD gücünün diğer imparatorluk ve büyük devletlere nazaran ayırt edici özelliğinin; hayati girdilerine tam-hakimiyeti, müttefiklik geliştirebilmesi, herkesçe kabul edilebilen değerler (özgürlük, eşitlik, serbestiyet, adil ticaret ve hukuk gibi) üretip ihraç edebilmesi, pragmatist oluşu olduğu" değerlendirmesini yaptı.S Bilişim Danışmanlık'ın konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle:"Ekonomik güç; dünya gelirinin önemli yüzdesi, ekonomik/finansal değerlerin çoğunda birinci olmak üzere ABD elindedir. Üretimde, ticarette, uluslararası yatırımlarda, ulaştırma ve lojistikte, finansal akış/varlıklarda, tasarruf ve borçlanma yaratabilmede, altında/değerli metal varlığında, teknolojide, kritik emtiada, tarımda, nitelikli insan kaynağında ABD öndedir."Kişi başına gelirde, enflasyonda, işsizlikte ABD değerleri pekiyidir. Borçlanma değerleri makul, düşük maliyetli, başta USD'ye güven ek yeteneklere sahiptir. Amerikan şehir ve kritik hareket merkezlerinin alt-yapı eksik ve eskiliği dikkat çekmektedir. ABD enerjide en bönde gelen üretici ve ihracatçıdandır. ABD'nin enerji üretim hacim, çeşitlilik, kesintisizlik ve ulaştırma/erişim/dağıtma becerileri dünya lideridir."Politik/diplomatik güç: ABD siyaset kurumları kuvvetleri ayırmak ve denetlemek/dengeli tutmak suretiyle hem meşruiyet hem de işlevsellik üretebilmektedir. Amerikan siyaset kurumu; Beyaz-Saray Kongre, PENTAGON, Wall Street/Endüstri üçgenleşmesinde medya/kamuoyu denetiminde işleyiştedir. İfade özgürlüğü sayesinde denetlenen ABD siyaset kurumu hatalarını daha kolay ve düşük maliyetle daha çabuk düzeltebilmektedir."Amerikan siyaset kurumu dünyanın her ülkesinin yöneldiği merkezi konumda etkileşim yeridir. Amerikan bürokrasisi dünya üstünde en yüksek sayısal değerlerde (kişi balına düşen kamu görevlisi) olup özel-kamu geçişlidir. Amerikan diplomasisi birçok sahada güç kullanmaksızın istediğini dikte edebilecek potansiyeldedir. ABD ayrıca BM, NATO, DB-IMF gibi küresel yönetişim kurumlarında ana-aktördür. ABD bazen küreselleşme yanlısı, bazen aşırı müdahaleci bazen de izolasyonist olabilmektedir."Askeri güç/jeo-politik üstünlük: ABD dünyanın açık ara en büyük askeri gücü olup bu konumu baskı altındadır. Dünyanın tüm donanmalarının toplamı ABD'ni nerdeyse yarısıdır. Uzay ve havacılıkta ABD, çok ileridedir. Dünyanın tüm savunma harcamaları kadar hatta üstünde harcama yapabilmektedir. Amerikan ordusu teknolojide açık-ara önde, asker sayısı bakımından önde gelendendir. Fasılda Rusya-Çin baskısı ayrıdır. Amerikan nüfusu kararlı eşikte sürekli artmakta, nüfus yenilenme ve dinamizmi yüksek ülkedendir. ABD askeri gücünün temel-dayanağı ardındaki yüksek hacimde kesintisiz denebilecek sanayi üretim gücüdür."Amerikan sanayisi; kitlevi-hacimde, kesintisiz girdi temin kabiliyeti, yüksek teknolojik ve işletme/organizasyon gücüyle Amerikan ordusunun hem ardında hem de yarı-askeri endüstriyel üretimiyle ortağıdır. ABD karşısında dünyada hiçbir ordunun kendi ülke sanayisi tarafından sürekli desteklenmesi söz konusu değildir. ABD buna çok-yüksek hassasiyette olup aksini bir yolla bertaraf etmektedir. ABD jeo-politik üstünlüğü; sosyo-ekonomik ve siyasi/askeri güç parametrelerinden başka coğrafi yüksek avantajından, son dönemde örselense de denizlere hakimiyetinden kaynaklanmaktadır."Sosyo-kültürel güç: ABD, sosyal dayanışması yüksek sayılabilecek ülkedendir. Aksi de varit, ABD, fakirlik ve düşkünlüğü sosyal-seleksiyon için acımasızca işlevsel kılabilmektedir. ABD cezaevi nüfusu genel nüfusa oranla dünyanın en yükseklerindendir. Denetimli serbestlerle birlikte orta-ölçek birçok ülke nüfusundan fazladır. Sağlık ve eğitim yardım ve mekanizmaları, ekonomik büyümeyi tam-desteklemese de tatminkardır. Sigorta/sosyal güvenlik prim sistemi libere mantıkta, temel-yük özel sektör üstündedir. Sigorta, risk giderim ve ceza/ceza ıslah sistemleri entegredir. Dünyada uzun müddette en çok göç alıp belli kültürel değerleri ergime potasında süratle benimsetebilen, kimlik vererek bu kimliğe sadakat üretebilen, ailece en çok yaşanmak istenen ülkedendir."Bilimsel/teknolojik güç: ABD kendi içinde gelişim ve ithal/çekme yoluyla dünyanın en yüksek bilimsel üretim merkezlerindendir. Amerikan üniversiteleri, Çin ya da diğer ülkelerin rekabet baskısına girseler de kitlevi-eğitimde en öndedir. Amerikan üniversite ve orta-öğretimi gelişmiş/gelişmekte olan ülkelere nazaran nispi üstünlüğünü hafif yitirmiştir. Dünyadaki tüm tasarım-yazılım programlarının köken-programları ABD (ve İsrail) elindedir. Dünya üstünde orijinal kritik tüm tasarımlar ABD denetimindedir. ABD, yüksek teknolojinin kenar kuşak ülkeler eline geçerek güvenlik problemi üretmesine yüksek-hassasiyettedir."Değer üretim gücü; ABD, akademi/bilimde, felsefede, sanatta, sporda, modada, önde gelen ülkedendir. ABD değer üretim gücünün istisnası medeniyetler çatışması klişesiyle özetlenebilecek işleyişe yönelebilmesidir."

- İstanbul