Sónar Istanbul, bu hafta Zorlu PSM'de başlıyor!

Sónar Istanbul'un ısınma turları ise 2 Mart'ta İngiltere'nin en üretken yapımcılarından Flava D ile Studio sahnesinde gerçekleşecek. Zorlu PSM'nin sevilen yapımları Alice Müzikali, Gerçek ve Damdaki Kemancı tiyatroseverlerle buluşacak. Studio, kapılarını Trip-hop'un Belçikalı temsilcileri Hooverphonic'e ve Royal Opera House Gösterimleri kapsamında gösterimi gerçekleşecek La Traviata'ya açacak.

Zorlu PSM'nin şehre yepyeni bir soluk getiren kulübü touché, komedinin ve caz müziğin adresi olacak; Çok da Fifi – Hatunlar Stand Up ve Lesli ile Stand Up: 002 şovlarının yanı sıra "Dear Frank" albümüyle gündemde olan Esra Zeynep Yücel'i ağırlayacak. Turkcell Platinum Sahnesi'nin programında ise Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında gerçekleşecek Leman Sam performansı; Hoş Sada serisinin bu haftaki konuğu Yaprak Sayar ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu prodüksiyonu Karton Şehir yer alacak.