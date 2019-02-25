Son Dakika Haberleri: Sónar Istanbul, bu hafta Zorlu PSM'de başlıyor!

Sónar Istanbul, bu hafta Zorlu PSM'de başlıyor!

1 saat önce

Zorlu PSM, bu hafta 8 & 9 Mart tarihlerinde müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi buluşturan; yılın en çok beklenen festivali Sónar Istanbul'a ev sahipliği yapacak.

Sónar Istanbul, bu hafta Zorlu PSM'de başlıyor!, System.String[]

Sónar Istanbul'un ısınma turları ise 2 Mart'ta İngiltere'nin en üretken yapımcılarından Flava D ile Studio sahnesinde gerçekleşecek. Zorlu PSM'nin sevilen yapımları Alice Müzikali, Gerçek ve Damdaki Kemancı tiyatroseverlerle buluşacak. Studio, kapılarını Trip-hop'un Belçikalı temsilcileri Hooverphonic'e ve Royal Opera House Gösterimleri kapsamında gösterimi gerçekleşecek La Traviata'ya açacak.

Zorlu PSM'nin şehre yepyeni bir soluk getiren kulübü touché, komedinin ve caz müziğin adresi olacak; Çok da Fifi – Hatunlar Stand Up ve Lesli ile Stand Up: 002 şovlarının yanı sıra "Dear Frank" albümüyle gündemde olan Esra Zeynep Yücel'i ağırlayacak. Turkcell Platinum Sahnesi'nin programında ise Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında gerçekleşecek Leman Sam performansı; Hoş Sada serisinin bu haftaki konuğu Yaprak Sayar ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu prodüksiyonu Karton Şehir yer alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:43 Kaynak: Bültenler

İngiltere, İstanbul, Güncel
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