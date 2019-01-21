Sónarlab Sahnesi'nde Yer Alacak İlk İsimler Belli Oldu

Berlinli üçlü FJAAK, Detroit tekno müziğin önemli isimlerinden The Urban Tribe'ın kurucusu DJ Stingray, house müzikte harikalar yaratan Octa Octa, Brooklyn underground sahnesinin öne çıkan ismi Volvox ve HAAi gibi isimler SónarLab sahnesinde İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Dünyanın en prestijli elektronik müzik festivallerinden Barselona merkezli Sónar Festivali, Türkiye'de üçüncü kez 8-9 Mart 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Sónar Istanbul, iki güne yayılan müzik programıyla yerli ve yabancı elektronik müzik sahnesinde yer alan, her biri kendi alanında öne çıkan isimlere evsahipliği yapacak.

SónarLab by Red Bull Music sahnesinde yer alacağı açıklanan ilk isimler; eşsiz performansıyla sahneyi dans pistlerine çevirmekte zorlanmayan DJ Lag, house, jungle, tekno ve ambient gibi türleri sentezleyen DJ Seinfeld, analog ve saf müziklerini canlı performansla sahneye taşıyacak olan Berlinli üçlü FJAAK, Detroit tekno müziğin önemli isimlerinden The Urban Tribe'ın kurucusu DJ Stingray, house müzik janrasında büyüleyici performanslar sergileyen Octo Octa, Brooklyn underground sahnesinin başarılı isimlerinden Volvox ve house, acid, afro ve disko etkileri taşıyan setleriyle dikkat çeken Avustralyalı müzisyen HAAi oldu.

Yerli sahneden isimlerin de dahil olacağı SónarLab programında yer alacak diğer isimler de çok yakında açıklanacak.