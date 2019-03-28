S.o.s Çocuk Yurdu Yararına Toplandılar

100'ü aşkın davetlinin katıldığı baloda açılış konuşması yapan Dr. Esin Sırrı, "Bu kadar güzel ve yardımsever insanı bir arada görmek bizleri mutlu etti.

100'ü aşkın davetlinin katıldığı baloda açılış konuşması yapan Dr. Esin Sırrı, "Bu kadar güzel ve yardımsever insanı bir arada görmek bizleri mutlu etti. Bu gecenin hazırlanmasında büyük emeği geçen yönetim kurulu üyelerimize ve bilhassa sosyal sekreterimiz Mine Bayar'a gönülden teşekkür ederim" dedi. KKTC Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı kısa bir konuşma yaptı. II. Elizabeth tarafından sağlık alanındaki hizmetlerinden dolayı ünvan ve onur ödülü verilen Dr. Teoman Sırrı, eşi Esin Sırrı'yı gecede yalnız bırakmadı.



GURURUMUZ OLDULAR



TCEA'nın 33 yıllık bir maziye sahip olduğunu hatırlatan Dr. Sırrı, kurumlarının Kıbrıs Türk halkını çeşitli teknik alanlarda başarıyla temsil etmelerinden dolayı varlıklarının Birleşik Krallık'ta tanındığını ifade etti. Sırrı konuşmasını, "Geçen yılın ekim ayında üyelerimizden Prof. Mehmet Karamanoğlu'nun İngiliz Parlamentosu'nda yaşlılara yardım amacıyla geliştirdiği robotun sergilenmesi, Prof. Esen Bayar'ın üç kez Kraliçe II. Elizabeth tarafından ödüllendirilmesi, Makina Mühendisi Dr. Füsun Nadiri'nin İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA) tarafından Uluslararası Yılın Kadını seçilmesi hepimiz için onur kaynağıdır. Birliğimiz tüm Türkçe konuşan topluma hizmet vermektedir. Bu nedenle sizlerden bir ricam olacak. Mühendislik ve teknik alanlarda çalışan veya eğitim alan kardeşlerimize birliğimize üye olmaya için teşvik edin. Bu birliğin devamı için gençlere ihtiyaç vardır. Birliğimiz aynı zamanda Kuzey Kıbrıs'ta ve Türkiye'de çeşitli yardım kurumlarına da katkıda bulunmuştur. Bu akşam piyango çekilişinden elde edilen gelir Lefkoşa S.O.S Çocuk Yurdu'na bağışlanacaktır" sözleriyle sonlandırdı. Geceye solistler Özgür Canyurt, Kerem Ergen, klavye ve yan flütte Hüseyin Cemgünal dillerden düşmeyen şarkılarla renk kattılar.

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