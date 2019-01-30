Son Dakika Haberleri: S.oliver Würzburg-Pınar Karşıyaka: 104-91

S.oliver Würzburg-Pınar Karşıyaka: 104-91

17 dakika önce

SALON: S.Oliver ArenaHAKEMLER: Ivan Milicevic (Bosna Hersek) (xx), Ville Selkee (Finlandiya) (xx), Kristaps Konstantinovs (Letonya) (xx)S.

S.oliver Würzburg-Pınar Karşıyaka: 104-91, System.String[]


SALON: S. Oliver Arena

HAKEMLER: Ivan Milicevic (Bosna Hersek) (xx), Ville Selkee (Finlandiya) (xx), Kristaps Konstantinovs (Letonya) (xx)

S.OLIVER WURZBURG: Cooks (xx) 8, Bowlin (xx) 8, Obiesie (xxx) 15, Richter (xx) 9, Wells (x) 4, Hulls (xxx) 18, Koch (xxx) 18, Loesing (xx) 7, Olaseni (xxx) 14, Hadenfeldt (x) 3

PINAR KARŞIYAKA: Berk (xxx) 14, Henry (xxx) 16, Birkan (xx) 9, Evans (xxx) 15, Marei (xx) 9, Egemen (xx) 7, Berke (xx) 7,Walker (x) 8, İlkan (xx) 6

1'İNCİ PERİYOT: 27-29

DEVRE: 56-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 81-62

5 FAUL ALAN: Loesing (35.11) (S.Oliver Würzburg)

FIBA Europe Cup 2'nci Tur I Grubu'nda temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Almanya deplasmanında lider S.Oliver Würzburg'a 104-91 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Zorlu deplasmanda 8 sayı farkla öne geçtiği ilk periyodu 27-29 önde tamamlamasına rağmen devreyi 56-44, üçüncü periyodu 81-62 geride bitiren İzmir ekibine Henry'nin 16, Evans'ın 15, Berk'in 14 sayısı galibiyet için yetmedi. Grupta son 16 takım arasına adını yazdırmayı daha önce garantileyen Würzburg, 5'te 5 yaparken, 5 maçta 3 galibiyet alan Karşıyaka, son hafta karşılaşacağı Z Mobile Priştine'nin iddiasız Szolnoki Olaj'a deplasmanda 89-76 yenilip tek galibiyette kalmasıyla tur vizesini erken aldı. 2'nci turda grup maçlarını 6 Şubat'ta Priştine deplasmanında tamamlayacak İzmir ekibi, son 16 turunda Europe Cup'tan çıkacak diğer 7 takım ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 ekipten biriyle eşleşecek.  

S.Oliver Arena'da oynanan maçta 200'e yakın yeşil-kırmızılı taraftar Karşıyaka'yı yalnız bırakmadı. İzmir'den maç için gelen taraftarlar ve Almanya'nın çeşitli şehirlerinden Würzburg'a akın eden gurbetçiler, salon girişinde meşaleler eşliğinde karşıladıkları Kaf-Kaf'a mücadele boyunca büyük destek verdi. Başkan Turgay Büyükkarcı da Almanya'da takımın yanında yer alırken mücadele öncesi salonda barkovizyonda Karşıyaka ve İzmir, Alman taraftarlara tanıtıldı. Yeşil-kırmızılılarda ay sonunda kadrodan elenmesi beklenen Chatman ve sakatlığı bulunan Erdi, maça getirilmedi. Karşıyaka parkeye 4 yabancıyla çıktı. Sakatlığı geçen Tayfun ise kadroda yer almasına rağmen süre bulamadı. 

- Wurzburg

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:04 Kaynak: DHA

Finlandiya, Bosna - Hersek, Karşıyaka, Oliver, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir Alkollü Müşteriyi Yumruklayarak Bayılttı, Sürükleyerek Dışarı Çıkardı Kadın Çalışanı Taciz Eden Alkollü Şahıs, Kick Boks Antrenörünün Gazabına Uğradı

Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi! Fiorentina, Roma'ya Gol Yağdırdı: 7-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 23:21:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: S.oliver Würzburg-Pınar Karşıyaka: 104-91
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]