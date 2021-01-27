S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası - Son Dakika

S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası

27.01.2021 15:53
S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ve AB'deki tahvil alım programlarının bu yıl gelişmiş ekonomilerin kredi notlarını koruyacağını ancak yoksul ülkelerin aynı kaderi paylaşmayabileceğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD ve AB'deki tahvil alım programlarının bu yıl gelişmiş ekonomilerin kredi notlarını koruyacağını ancak yoksul ülkelerin aynı kaderi paylaşmayabileceğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası (ECB), ABD Merkez Bankası (Fed) ve diğer büyük merkez bankalarının tahvil alım programlarının, bu yıl gelişmiş ülkelerin kredi notlarının korunmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Açıklamada, G7 ülkelerinin borçlarının GSYH'lerine oranın 2019'a kıyasla 23 puan yükselmesine karşın şimdilik bu artışın reytinglerin düşürülmesine neden olmayacağı kaydedildi.

S&P'nin son bir yılda Afrika'da 8, Orta Doğu'da 5, Güney ve Orta Amerika ile Karayipler'de toplam 11 ülkenin kredi notunu düşürdüğü hatırlatılan açıklamada, gelecek dönemde gelişmekte olan ülkelerde daha çok not indirimi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, halen 16 gelişmekte olan ülkenin kredi notu görünümünün negatif seviyede olduğu, bu ülkelerin görünümlerinin bir not indirimi ile karşı karşıya gelebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Brezilya ve Güney Afrika'nın, hızla artan borç seviyeleri nedeniyle 2023'e kadar istikrar kazanmasının beklenmediği de kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Birliği, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi S&P: 2021'de gelişmekte olan piyasalarda not indirimleri olası - Son Dakika Ekonomi


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