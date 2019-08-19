Son Dakika Haberleri: S&P Arjantin'in kredi notunu "B-"ye düşürdü
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S&P Arjantin'in kredi notunu "B-"ye düşürdü

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global Ratings, Arjantin'deki öncü seçim sonuçlarının ardından, ülkenin kredi notunu "B"den, "B-" düzeyine düşürdü.

S&P Arjantin'in kredi notunu
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global Ratings, Arjantin'deki öncü seçim sonuçlarının ardından, ülkenin kredi notunu "B"den, "B-" düzeyine düşürdü.
Arjantin'de, 27 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde, Devlet Başkanı Mauricio Macri'nin ön seçimlerde oyların yüzde 32'sini alarak ikinci olmasının ardından peso yaklaşık yüzde 20 değer yitirdi ve Merkez Bankası'nın rezervleri büyük ölçüde eridi.
Bu gelişmelerin ardından ülkenin kredi notunu "B"den "B-"ye indirdiğini açıklayan S&P de bu yıl için yüzde 1.6 olan daralma tahminini yüzde 2.3'e çıkardı. S&P ayrıca kredi notunun görünümünü "negatif" olarak belirleyerek, 12-18 ay içinde yeni bir not indirimi olabileceğini ifade etti.
Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminin en güçlü adayı olarak öne çıkan merkez sol aday Alberto Fernandez, Cuma günü yaptığı açıklamada 60 peso civarındaki dolar kurunun normal olduğunu söyledi.
Ön seçimde Fernandes yüzde 47.3 oy alırken, Macri'nin oyu yüzde 32.2'de kaldı.
Arjantin'de bir adayın devlet başkanı seçilebilmesi için, seçimlerin ilk turunda geçerli oyların yüzde 45'ini alması veya en yakın adaydan yüzde 10 fazla oy olarak, geçerli oyların yüzde 40'ına ulaşması gerekiyor.


Merkez Bankası, Arjantin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:52 Kaynak: DHA
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