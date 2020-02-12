S&P: Coronavirüs AB ve Birleşik Krallık ekonomilerini etkileyebilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi S&P: Coronavirüs AB ve Birleşik Krallık ekonomilerini etkileyebilir - Son Dakika Ekonomi

S&P: Coronavirüs AB ve Birleşik Krallık ekonomilerini etkileyebilir

7 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global, Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık ekonomik büyümelerinin, coronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 0.1 ile yüzde 0.2 dolayında negatif olarak etkilenebiceği uyarısı yaptı.

S&P: Coronavirüs AB ve Birleşik Krallık ekonomilerini etkileyebilir, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi S&P Global, Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık ekonomik büyümelerinin, coronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında yüzde 0.1 ile yüzde 0.2 dolayında negatif olarak etkilenebiceği uyarısı yaptı.

S&P Global bu öngörüsünü, salgın nedeniyle Asya ülkeleri ve özellikle de Çin ekonomilerinde meydana gelen olumsuz gelişmelerin, küresel ekonomi üzerinde de olumsuz etki yapacağı varsayımına dayandırdı.

Coronavirüs salgınında tepe noktasının Mart ayında görüleceğini de vurgulayan S&P Global, küresel ekonomi üzerindeki olumsuz gelişmelerin, Euro Bölgesi ve Birleşik Krallık ekonomilerinde bazı verilerin ilk çeyrekte negatif etkileneceğine de dikkat çekti. S&P Global bu öngörüsünü de, coronavirüs salgını nedeniyle bazı iş dallarında ve ihracatta yaşanacak düşüşlere dayandırdı.

S&P Global, buna karşılık, coronavirüsün neden olacağı olumsuz etkilerin boyutları konusunda bir öngörü yapmak için ise oldukça erken olduğuna işaret etti ve bazı endüstriyel sektörlerde, salgın nedeniyle iş iptalleri yerine yalnızca ertelemeler olacağına işaret etti.


Birleşik Krallık, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
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