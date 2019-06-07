Son Dakika Haberleri: S&P'den 'düşük TL' yorumu: İhracat odaklı sektörlere destek verecek
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S&P'den 'düşük TL' yorumu: İhracat odaklı sektörlere destek verecek

54 dakika önce

S&P, TL'nin değerinin temel olarak düşük olmasının ihracat odaklı sektörlere destek vereceğini bildirdi.

S&P'den 'düşük TL' yorumu: İhracat odaklı sektörlere destek verecek, System.String[]
S&P, TL'nin değerinin temel olarak düşük olmasının ihracat odaklı sektörlere destek vereceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:58 
İhracat, Ekonomi
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