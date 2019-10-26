S&P’den İngiltere’ye not indirimi uyarısı
19 dakika önce
Standard & Poor's İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun ve "durağan" not görünümünün teyit edildiği bildirirken ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.
Standard & Poor's İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun ve "durağan" not görünümünün teyit edildiği bildirirken ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:54
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