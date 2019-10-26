Son Dakika Haberleri: S&P’den İngiltere’ye not indirimi uyarısı
Son Dakika Ekonomi S&P’den İngiltere’ye not indirimi uyarısı

S&P’den İngiltere’ye not indirimi uyarısı

19 dakika önce

Standard & Poor's İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun ve "durağan" not görünümünün teyit edildiği bildirirken ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

S&P’den İngiltere’ye not indirimi uyarısı, System.String[]

Standard & Poor's İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun ve "durağan" not görünümünün teyit edildiği bildirirken ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılması durumunda kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:54 
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