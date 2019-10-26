Son Dakika Haberleri: S&P'den İngiltere'ye not uyarısı
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S&P'den İngiltere'ye not uyarısı

38 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's İngiltere'nin kredi notunu ve görünümü teyit ettiğini duyurdu.

S&P'den İngiltere'ye not uyarısı, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's İngiltere'nin kredi notunu ve görünümü teyit ettiğini duyurdu.

S&P'den yapılan açıklamada İngiltere'nin "AA" olan kredi notunun ve "durağan" not görünümünün teyit edildiği bildirilirken ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılması halinde kredi notunun düşürülebileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, "İngiltere'de otoritelerin ülkenin AB'den ayrılması (Brexit) süreci konusunda uzlaşma arayışı neredeyse diğer politika değerlendirmelerine yer bırakmıyor." ifadesine yer verildi.

S&P açıklamasında İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının beklenmediğine vurgu yapıldı ve 2020 ve 2022 arasındaki dönemde ülkenin ortalama büyümesinin yüzde 1,3 olarak gerçekleşmesini öngörüldüğü kaydedildi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:38 Kaynak: AA
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