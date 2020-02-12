S&P'den koronavirüs değerlendirmesi - Son Dakika
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S&P'den koronavirüs değerlendirmesi

7 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), koronavirüs salgının küresel kredi koşullarını gölgelediğini bildirdi.

S&P'den koronavirüs değerlendirmesi, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), koronavirüs salgının küresel kredi koşullarını gölgelediğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun "Koronavirüs kredi koşullarını gölgeliyor" başlıklı raporunda, salgının Asya-Pasifik ülkeleri ve özellikle Çin için "yüksek risk" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Öte yandan bunların dışında kalan bölgelerin ise virüs kapan ve hastalıktan ölenlerin sayısının nispeten daha düşük olması nedeniyle "artan risk" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Raporda, Çin ve dünyanın ekonomik büyümesi üzerinde salgının kısa vadeli olumsuz etkilerinin görülmesinin beklendiği ifade edildi.

Virüsün yayılma hızına ve ne zaman zirve noktasını göreceğine dair belirsizliklerin olduğu kaydedilen raporda, epidemik uzmanların tahminlerinin şubat aynın sonu ile haziran ayı arasındaki dönemi işaret ettiği anımsatıldı.

Raporda ayrıca virüs salgının mart ayında kontrol altına alınmasının beklendiği, öte yandan salgının beklenenden daha hızlı ve daha geniş bir alana yayılması halinde bunun insan hayatı açısından ve ekonomik açıdan maliyetinin artabileceği belirtildi.

S&P raporunda, Çin'in bu yılın sonunda ekonomik büyümesinin 0,7 puan daha düşük gerçekleşerek yüzde 5,0 seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda, koronavirüs salgınının bu yıl küresel ekonomik büyümenin 0,3 puan daha düşük olmasına neden olabileceği de tahmin edildi.

S&P raporunda, "Şu anda finansal piyasalar genel olarak salgının ölçütü konusunda iyimser. S&P 500 şu anda kadar yüzde 3 yükseldi. Benzer durum Avrupa ve Asya hisse senedi piyasalarında da görülüyor. Buna dair tek istisna Çin." ifadelerine yer verildi.

Raporda, "Koronavirüsün ekonomik etkileri şaşırtıcı olmayacak şekilde Çin ile en çok ilişkili, en yakın ekonomilerde görülecek. Hong ve Singapur'un GSYH'lerindeki düşüş Çin'dekinden daha yüksek olabilir." öngörüsünde bulunuldu.

S&P raporunda, Avustralya ekonomisinin de görece salgının merkez üssü Çin'e olan uzaklığına rağmen, emtia, turizm ve eğitim alanlarında Çin ile olan ilişkisi nedeniyle olumsuz etkilenebileceği kaydedildi.

Raporda, salgınının ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin ise sınırlı olmasının beklendiği, yıl sonunda ABD'nin ekonomik büyümesinin sadece 0,1 puan azalabileceği belirtildi.

S&P raporunda salgının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerinin de sınırlı olmasının beklendiği, bu yılın sonunda Avrupa'da büyümenin yüzde 0,1-0,2 puan daha düşük gerçekleşebileceğini kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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