S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı
35 dakika önce
Standard & Poor's, Kovid-19 nedeniyle duran ekonominin bu yıl küresel resesyona neden olacağını öngördü.
Standard & Poor's, Kovid-19 nedeniyle duran ekonominin bu yıl küresel resesyona neden olacağını öngördü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:14
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