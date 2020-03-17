S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı - Son Dakika
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S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı

35 dakika önce

Standard & Poor's, Kovid-19 nedeniyle duran ekonominin bu yıl küresel resesyona neden olacağını öngördü.

S&P'den 'küresel resesyon' uyarısı, System.String[]

Standard & Poor's, Kovid-19 nedeniyle duran ekonominin bu yıl küresel resesyona neden olacağını öngördü.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:14 
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