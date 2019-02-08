S&P'den Türkiye için değişiklik bekenmiyor
27 dakika önce
Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Standard and Poors'un (S&P) Türkiye
'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. S&P'nin 15 Şubat'ta değerlendirme yapması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:05
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