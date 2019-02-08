Son Dakika Haberleri: S&P'den Türkiye için değişiklik bekenmiyor

S&P'den Türkiye için değişiklik bekenmiyor

27 dakika önce

Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

S&P'den Türkiye için değişiklik bekenmiyor, System.String[]
Standard and Poors'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. S&P'nin 15 Şubat'ta değerlendirme yapması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:05 

Ekonomi
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