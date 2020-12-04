S&P Global, CME Group ve News Corp arasında bir ortak girişim olarak 2012 yılında kurulan ABD merkezli S&P Dow Jones Endeksleri, önümüzdeki yıldan itibaren "kripto endeksleri" de yayınlamaya başlayacağını açıkladı.

S&P Dow Jones Endeksleri Yenilikçilik ve Strateji Başkanı Peter Roffman, konuyla ilgili açıklamasında, bu konuda veri sağlayıcısı olarak Lukka'yı seçtiklerini söyledi. Kripto para birimleri gibi dijital varlıkların "hızla gelişen bir varlık sınıfı" olarak ileri çıktıklarına işaret eden Roffman, "Bu gelişmelerle birlikte, bağımsız, güvenilir ve kullanıcı dostu karşılaştırmalar için doğru zaman" dedi.