Son Dakika Haberleri: S&P: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek
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S&P: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek

1 saat önce

S&P, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) değişen duruşunun gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışını desteklemesinin beklendiğini duyurdu.

S&P: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek, System.String[]
S&P, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) değişen duruşunun gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışını desteklemesinin beklendiğini duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:39 
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