S&P: Fed'in duruşu gelişen piyasalara sermaye akışını destekleyecek
1 saat önce
S&P, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) değişen duruşunun gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışını desteklemesinin beklendiğini duyurdu.
S&P, ABD Merkez Bankası'nın (Fed
) değişen duruşunun gelişen ekonomilere yönelik sermaye akışını desteklemesinin beklendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:39
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