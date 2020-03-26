S&P Global'den Euro Bölgesi için durgunluk uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard And Poors (S&P) Global Ratings, Euro Bölgesi'nin durgunlukla karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı.

S&P Global, Perşembe günü açıkladığı raponda, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine bağlı olarak Avrupa'da bu yıl GSYH'nın yüzde 2.0 daralmasının beklediği vurgulandı ve sokağa çıkma sınırlamalarının ve kısıtlı çalışmaların dört ay kadar daha sürmesi durumunda bu daralmanın yüzde 10'u bulacağına dikkat çekildi.

S&P Global Ratings raporundaki değerlendirmede, "Euro Bölgesi 2020'de yüzde 2.0 dolayında bir daralma karşı karşıya" denildi ve şu saptamaya yer verildi:

"Tahminlerimiz için riskler aşağı yönlü. Salgın hali hazırda öngörülenden daha uzun sürebilir ve daha genele yaygın olabilir. Ülkelerin bu salgına şimdi verecekleri yanıtın büyüklüğü ve şekli, salgının ileride kalıcı ekonomik zarar vermesinden kaçınmak için önemli."