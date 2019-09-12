Son Dakika Haberleri: S&p global platts: abd'de petrol sondaj kule sayısı 15 adet azaldı
Son Dakika Ekonomi Haber

S&p global platts: abd'de petrol sondaj kule sayısı 15 adet azaldı

6 dakika önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Eylül itibarıyla 15 adet düşüşle 758 adete geriledi.

S&p global platts: abd'de petrol sondaj kule sayısı 15 adet azaldı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 11 Eylül itibarıyla 15 adet düşüşle 758 adete geriledi.

S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 2 adet düşüşle 190'a geriledi ve ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 17 adet düşüşle 948 düzeyine geriledi.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule  sayısı 190 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 920 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 27 adedi  ise açık sularda yer aldı.

En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 414 adete inerken, Anadarko'da 6 adet düşüşle 80 düzeyinde kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Kaide'den 11 Eylül'ün yıl dönümünde ABD, Avrupa, İsrail ve Rusya'ya tehdit
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ambargoyu yumuşatma sinyali verdi Günlük burç yorumları 12 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) ABD, Polonya'ya 6,5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35 satacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 09:03:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: S&p global platts: abd'de petrol sondaj kule sayısı 15 adet azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]