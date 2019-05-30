ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 29 Mayıs itibarıyla son bir haftada 11 adet zalışla 849 adete düştü.S&P Global Platts raporunun verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 2 adet düşüşle 212'ye geriledi ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 13 adet azalarak 1,061 adete düştü. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 38 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,025 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 32 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 3 adet düşüşle 447, Anadarko'da 3 adet düşüşle 116 oldu.Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes sondaj kule sayılarını cuma günleri açıklıyor.

- İstanbul