Son Dakika Haberleri: S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 11 adet azaldı
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S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 11 adet azaldı

47 dakika önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 19 Haziran itibarıyla son bir haftada 11 adet azalışla 833 adete düştü.

S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kuleleri 11 adet azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 19 Haziran itibarıyla son bir haftada 11 adet azalışla 833 adete düştü.
S&P Global Platts raporunun verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 2 adet düşüşle 207'ye indi ve böylece aynı dönemde ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 13 adet azalarak 1,040 adete geriledi. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak kullanılan kule saptanmadı.
S&P Global Platts verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 99 adet azaldı ve sondaj kulelerinin 1,006 adedi karada, 4 adedi iç sularda, 30 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük havzalardan Permian'da sondaj kule sayısı 14 adet düşüşle 434'e inerken, Anadarko'da 3 adet düşüşle 110'a geriledi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes sondaj kule sayılarını cuma günleri açıklıyor.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:09 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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